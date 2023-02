Çayırova’nın başarılı sporcularından bir ayda 226 madalya 39 kupa

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları bir ay içerisinde 226 madalya ve 39 kupa kazandı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün (ÇESK) karate, yüzme ve kickboks branşlarında ocak ayında 39 kupa ve 226 madalya kazanan sporcularını kabul etti. Ziyarette ÇESK Kulübü Başkanı Hasan Akan, Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu, antrenörler ve sporcular hazır bulundu.

Sporcuları tebrik eden Bünyamin Çiftçi, "ÇESK olarak 2023’e güzel başarılarla başladık. 3,5 sene içerisinde tüm branşlarımızda bin civarında madalya kazandık. Bu yıl ise sadece bir ay içerisinde kick boks, karate ve yüzme branşlarında 226 civarında madalya ve 39 kupamız var. Bu demek oluyor ki biz bu seneyi inşallah yaklaşık bine yakın madalya ve kupalarla tamamlayacağız. Asıl hedefimiz sizin fiziksel gelişiminizin yanı sıra spor yaparak bireysel gelişiminize de katkı sunmak, okulda derslerinize daha rahat çalışabilmeniz, geleceğe dair hayallerinizin gerçekleşmesi için kararlılıkla mücadele etmenizdir. Bu anlamda spor size her şekilde katkı sunar. Hangi branş olursa olsun spor yapmak isteyen her bir kardeşimize belediye olarak bu imkanları sunuyoruz. Her zaman yanınızda olduğumuzu ve sizleri her alanda destekleyeceğimizi bilmenizi isterim. Bizleri gururlandırdınız" dedi.