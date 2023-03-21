Bu serginin geliri depremzedelere bağışlanacak

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliğinde açılan “Her Şeye Rağmen Kadın” isimli fotoğraf sergisinden elde edilen gelir depremzedeler için kullanılacak.

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu ortaklığında “Her Şeye Rağmen Kadın” adlı fotoğraf sergisi, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde açıldı. 20-25 Mart tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00 arasında açık olacak sergi sanatseverleri bekliyor. 45 eserin yer aldığı fotoğraf sergisinin geliri depremzedelere bağışlanacak. Ayrıca serginin açılışı dolayısıyla gerçekleştirilemeyen programın geliri de deprem bölgesi için kullanılacak.