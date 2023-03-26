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Belediye personellerine işaret dili eğitimi
KOCAELİ’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN GÖNÜLLÜ PERSONELLERİNE TEMEL SEVİYE ‘TÜRK İŞARET DİLİ EĞİTİMİ’ KURSU DÜZENLENDİ. KURSLA BERABER PERSONELLERİN İŞİTME ENGELLİ BİREYLERLE RAHAT İLETİŞİM KURMASI AMAÇLANDI.
KOCAELİ 26.03.2023, 10:02
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllü personellerine temel seviye işaret dili eğitimi verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve iletişim engellerinin ortadan kaldırılması amacıyla gönüllü personeline temel seviye işaret dili kursu düzenledi. Temel seviye işaret dili eğitimi, iki ayrı gruba haftada dörder saat alanında uzman tercüman ve eğitmen tarafından verildi. Eğitim sonunda Karamürsel’de bulunan Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlkokul ve Ortaokulu’na ziyaret gerçekleştirildi. İşaret dili öğrenen personel ziyarette İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okuyarak, işitme engeli bulunan öğrenciler ile sohbet etme imkanı buldu.