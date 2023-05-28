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Belediye personelleri kampta eğlendi
İZMİT BELEDİYESİ, HAFTA SONU İÇİN HAZIRLADIĞI PROGRAM ÇERÇEVESİNDE PERSONELİNİ SARISU GENÇLİK KAMPI’NDA AĞIRLADI.
KOCAELİ 28.05.2023, 09:22
İzmit Belediyesi, hafta sonu için hazırladığı program çerçevesinde personelini Sarısu Gençlik Kampı’nda ağırladı.
İzmit Belediyesi, personelleri için Kandıra’da bulunan Sarısu Gençlik Kampı’nda piknik organize etti. Programa İzmit Belediyesi çalışanları ve aileleri katılım sağladı. Dj MC’nin sahne aldığı piknik organizasyonunda çocuklar için de şişme oyun grubu yer aldı. İkramların gün boyunca devam ettiği programda personeller ve aileleri yeşil ve mavinin ortasında huzurlu ve keyifli bir gün geçirdi. Haftanın yorgunluğunu doğa ile iç içe bir gün ile atan çalışanlar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.