BBP Derince Kadın Kolları Başkanı Aysun Demirel istifa edip milletvekili aday adayı oldu

Büyük Birlik Partisi Derince Kadın Kolları Başkanı Aysun Demirel, görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu.

Büyük Birlik Partisi Derince Kadın Kolları Başkanı Aysun Demirel, görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Demirel, aday adaylığı belgesini de Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Başgil’in elinden aldı. Aday adaylığının hayırlı olmasını dileyen Başgil, “Aysun Hanım, ülkemizde eğitim alanında önemli hizmetler verdi. Şimdi milletvekili aday adaylığı için yola çıktı. Hakkında hayırlısının olmasını temenni ediyorum” dedi.

1984 Bartın doğumlu Demirel, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olarak, 12 yıl bu alanda çalıştı. Eğitim danışmanı olarak başladığı sektörde daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hızlı Okuma Kursu’nun kuruculuğunu yaptı. 20 yıldır Derince’de ikamet eden Aysun Demirel, evli ve 2 çocuk annesi.