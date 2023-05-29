Başkan Talus: "Bu zafer, eşi benzeri olmayan bir başarı olarak tarihe geçti"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Korona salgını, salgın sonrası yaşanan ekonomik sıkıntılar, yüzyılın afeti, çevremizdeki savaşlar dikkate alındığında kazanılan bu zafer, eşi benzeri olmayan bir başarı olarak tarihe geçti. Bu zafer, milletindir. Muhalefetin, yanlışlarını gözden geçirmesi için muhteşem bir derstir. Millete kabahat bulmaktan, başarısızlığı tutarsız gerekçelerle yorumlamaktan vazgeçmelidirler. Cumhurbaşkanımız, ’Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek’ demişti. Hiç kimsenin kaybetmeyeceği bir yüzyıl, Türkiye Yüzyılı başladı artık" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Talus, "Milletçe, dünyanın örnek alacağı bir demokrasi şölenine imza attık. Seçim kampanyası sırasında, insanlarımızı tehdit eden, aşağılayan, onlarla gönül bağı kuramayan, kazanmak için olmadık mahfillerle iş birliği yapmaktan çekinmeyen, uluslararası güç odaklarının güdümünden medet uman siyaset anlayışı yenildi. Hizmet ve eser siyaseti kazandı. Birlik ve kardeşlik siyaseti kazandı. Umut ve güven siyaseti kazandı. Türkiye’yi, bütün insanlarımızı koşulsuz kucaklayan siyaset anlayışı kazandı. Kazanan Türkiye oldu, gönül coğrafyamız oldu, umudunu ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gören mazlum milletler oldu. Kazanan esnaf oldu, çiftçi oldu, öğrenci oldu, memur oldu, hangi partiye gönül vermiş olursa olsun milletimizin her ferdi oldu" dedi.

"Bu zafer, eşi benzeri olmayan bir başarı olarak tarihe geçti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi açık ara zaferle kazandığını dile getiren Talus, şu ifadeleri kullandı:

"Korona salgını, salgın sonrası yaşanan ekonomik sıkıntılar, yüzyılın afeti, çevremizdeki savaşlar dikkate alındığında kazanılan bu zafer, eşi benzeri olmayan bir başarı olarak tarihe geçti. Bu zafer, milletindir. Muhalefetin, yanlışlarını gözden geçirmesi için muhteşem bir derstir. Millete kabahat bulmaktan, başarısızlığı tutarsız gerekçelerle yorumlamaktan vazgeçmelidirler. Cumhurbaşkanımız, ’Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek’ demişti. Hiç kimsenin kaybetmeyeceği bir yüzyıl, Türkiye Yüzyılı başladı artık. Kime oy vermiş olursa olsun genci yaşlısı, doğulusu batılısı, fakiri zengini milletimizin her ferdi bu yüzyılın birinci sınıf vatandaşıdır. Birlikte Türkiye’yiz, birlikte Türkiye olacağız. 28 Mayıs seçimlerinde Kocaeli sandıklarından çıkan sonuç, hepimizi mutlu etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferine, Kocaeli yüzde 57,01 oy oranıyla destek verdi. Sandığa giden vatandaşlarımızdan 754 bin 914 seçmen ’Recep Tayyip Erdoğan’ dedi. Bize bu zaferi yaşatan her bir seçmenimize; Türkiye Yüzyılı için harcanan emeklere, edilen dualara, yapılan fedakarlıklara teşekkür ediyorum. 28 Mayıs seçimleri artık geride kaldı. 29 Mayıs günü, önümüzdeki seçim çalışmalarının ilk günü olarak başladı. Başlayan bu yeni dönemde de bizim işimiz hizmet, gücümüz millet olmaya devam edecek. Siyasetimiz hizmet ve eser üretmek üzerine, gönülleri kazanmak, şehrimizi ve ülkemizi geliştirmek üzerine olacak"