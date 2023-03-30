Başkan Söğüt: "7’den 70’e herkesin faydalanabileceği kütüphaneyi hayata geçirdik"
KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT, YAPIMI TAMAMLANAN VE HAYATA GEÇİRİLEN HALK KÜTÜPHANESİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK İSTEKLERİNİ DİNLEDİ.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yapımı tamamlanan ve hayata geçirilen halk kütüphanesinde öğrencilerle bir araya gelerek isteklerini dinledi.
Körfez Belediyesi tarafından Sarnıç Han İş Merkezi yapımı tamamlanan halk kütüphanesini gezen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, öğrencilerle bir araya geldi. Herhangi bir talepleri olup olmadığını soran Başkan Söğüt, öğrencilere kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Körfez’de yılların hayali olan kütüphaneyi hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Söğüt, "İlçemizde 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği büyük bir kütüphanemiz yoktu. Ekibimizle birlikte gerekli görüşmeleri yaptık, proje aşamalarını değerlendirdik. Öğrencilerimizin keyifle ders çalışabilecekleri, vatandaşlarımızın tüm kitap kaynaklarına ulaşabileceği kütüphaneyi hayata geçirdik. Körfez’de yılların hayalini gerçeğe dönüştürdük. Tüm Körfezli gençlerimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.