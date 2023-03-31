Başkan Hürriyet, ’En Güvenilir’ belediye başkanları arasında yer buldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ORC Araştırma-Anket Şirketi tarafından yapılan anket çalışmasına göre son 4 yılın "En güvenilir büyükşehir ilçe belediye başkanları" sıralamasına kendine yer buldu.

ORC Araştırma-Anket Şirketi, son 4 yılın "En güvenilir büyükşehir ilçe belediye başkanları" anketini paylaştı. ORC tarafından anket 15-28 Mart tarihleri arasında, 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede toplam 21 bin 900 katılımcı ile gerçekleştirildi. Yapılan araştırma sonucunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yüzde 61,7 ile 6’ncı sıralamada yer aldı.