Başkan Hürriyet Elbistan’da

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki depremzedelerin yanına gitti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibi, iki büyük depremin ardından merkez üssü Kahramanmaraş’a gitti. 18 saatte Kahramanmaraş Elbistan’a ulaşabildiklerini ifade eden Hürriyet, "Yollar gerçekten çok kötü, tipi var. Ciddi bir buzlanma var. Yolda hem yardım tırları hem arama kurtarma ekipleri ne yazık ki çok ciddi zaman kaybı yaşıyorlar. Karayolu ile ulaşım çok zor. Burada gördüğümüz tablo iç açıcı değil. Bizler de koordinasyon merkezine uğradık. Ardından yıkılan bölgeleri ziyaret ettik" dedi.

İzmit Belediyesi olarak bölgeye yeniden yardım tırı göndereceklerini belirten Hürriyet, "Birçok ihtiyacı karşılayacak olan 3’üncü tırımızı Elbistan’a yönlendireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak istiyoruz. Herkese bir kez daha geçmiş olsun demek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin Hatay’da görevlendirildiğini söyleyerek, Elbistan’daki temaslarının ardından Hatay’a geçeceklerini kaydetti.