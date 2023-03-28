Başkan Büyükakın’dan depremzede ailelere:

Kocaeli’de misafir edilen depremzede ailelerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Siz ayaklarınız üzerinde durana kadar ne belediyelerimiz, ne de devletimiz sizden elini ayağını hiçbir şekilde çekmeyecek" dedi.

Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, depremzede aileler ve deprem bölgesinde çalışmalara katkıda bulunan izcilerle iftar programında bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesindeki çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Geçtiğimiz hafta Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile beraber bölgedeydik. Kahramanmaraş’taydık, Hatay’daydık. Oradaki tüm temaslarımız devam ediyor. Bakanlarımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’la birlikte bölgeyi el birliğiyle ayağa kaldırmak için var güçleriyle çalışıyor. Adıyaman’da yapılacak konutların temellerin atıldığını hep birlikte izledik" dedi.

Deprem haberini alır almaz Büyükşehir’in tüm imkanlarıyla bölgeye intikal ettiğini, kendisinin de bir aydan uzun süre bölgede kaldığını hatırlatan Başkan Büyükakın, "Hatay Defne’de çadır kent, hastane ve konteyner kent inşa ettik, ilçenin alt yapısına destek verdik. Bir sene sonra her şeyin normale döndüğünü göreceksiniz. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Sakın ola ki umudunuzu kaybetmeyin. 1999’da depremin yaşanmış olduğu, depremin yıkmış olduğu bir şehirdesiniz şu anda. Bugünlere o günlerden geldik. Hayat tekrar normale döndü. Hiç ummayacağımız kadar hızlıca normale döndü. Birbirimize yardım ederek bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. Siz ayaklarınız üzerinde durana kadar ne belediyelerimiz, ne de devletimiz sizden elini ayağını hiçbir şekilde çekmeyecek" diye konuştu.

Başkan Büyükakın, izcilerle bir araya geldiği programda ise arama kurtarma çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Yaptığınız çalışmalarla bizleri deprem bölgelerinde onurlandırdınız" şeklinde konuştu.