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AK Parti eski il başkanı Mehmet Ellibeş’in annesi vefat etti
AK PARTİ KOCAELİ ESKİ İL BAŞKANI VE YİNE AK PARTİ’DEN MEVCUT MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLAN MEHMET ELLİBEŞ’İN 95 YAŞINDAKİ ANNESİ NEBAHAT ELLİBEŞ HAYATINI KAYBETTİ.
KOCAELİ 28.03.2023, 13:04
AK Parti Kocaeli eski il başkanı ve yine AK Parti’den mevcut milletvekili aday adayı olan Mehmet Ellibeş’in 95 yaşındaki annesi Nebahat Ellibeş hayatını kaybetti.
AK Parti Kocaeli milletvekili aday adayı, eski Kocaeli il başkanı ve eski belediye başkanı Mehmet Ellibeş’in 95 yaşındaki annesi Nebahat Ellibeş vefat etti. Gölcük Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden, Nebahat Ellibeş’in kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ellibeş’in cenazesi ikindi namazını müteakip Hamidiye Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hamidiye Mezarlığı’nda toprağa verilecek.