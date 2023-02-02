2 mahalleye 118 fidan dikildi

İzmit Belediyesi boş alanları yeşillendirerek 118 fidan dikti.

Yeşil alanları çoğaltmak için çalışan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Tepeköy Mahallesi ile Gündoğdu Mahallelerinde bulunan boş alanlara ağaç fidanı dikti. Ekipleri, iki mahallede bulunan yeşil alanlara 22 zeytin, 18 ceviz, 10 oya, 6 erguvan, 2 hatmi ve 70 meşe fidanı dikti. Ekiplerin çalışmaları kentin farklı bölgelerinde devam edecek.