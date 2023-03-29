15 Haziran’da başlayacak deniz sezonu öncesi hazırlıklar başladı

Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri, 15 Haziran Perşembe günü başlayacak olan deniz sezonunda alınacak önlem ve çalışmalar değerlendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 2023 yılı deniz sezonu için toplantı yaptı. Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda yeni sezonda yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda sivil toplum kuruluşlarının istek, görüş ve önerileri değerlendirildi. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Müdahale Şube Müdürü Hüseyin Gürbüz, kurum ve STK temsilcileri katıldı.

15 Haziran 2023 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak yeni sezon, 15 Eylül Cuma günü saat 18.00’de bitecek. Sezon boyunca Kocaeli’nin 13 sahil bölgesinde haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti verilecek. Toplantıda kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının hangi bölgelerde görev alacağı ve katılımcı sayılarının belirlenmesi konusu görüşüldü. Sezonda görev alacak cankurtaranlar, ilk olarak hazırlıklara havuz çalışmalarıyla başlayacak. Cankurtaranlar boğulma vakalarına hızlı ve yerinde müdahale için sıkı eğitimden geçirilecek. Cankurtaranlar İzmit, Gebze, Körfez, Karamürsel ve Gölcük’te bulunan yüzme havuzlarında kondisyon ve kurtarma tekniklerini öğrenecek. Eğitim sonunda cankurtaran belgelerini alacak. Cankurtaran eğitimlerinin sonunda tüm katılımcılarla birlikte ortak kurtarma tatbikatı yapılacak.