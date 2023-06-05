12 ilçede duraklar yenileniyor
KOCAELİ'NİN 12 İLÇESİNDE HER GÜN KULLANILAN DURAKLAR YENİLENİYOR. 60 NOKTADA KAPALI DURAK, 85 NOKTADA İSE SAÇ DURAK MONTAJLARI TAMAMLANDI.
KOCAELİ 05.06.2023, 10:30
Kocaeli’nin 12 ilçesinde her gün kullanılan duraklar yenileniyor. 60 noktada kapalı durak, 85 noktada ise saç durak montajları tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla bütün ilçelere 3 metrelik kapalı duraklar inşa ediliyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından her gün vatandaşlarca kullanılan eski duraklar söküldü. Eski durakların yerine 3 metrelik yeni durakların montajı yapıldı. Şu ana kadar 60 noktada kapalı durak, 85 noktada saç durak montajları tamamlandı.