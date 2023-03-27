Kırklareli’nde reflektör denetimi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince tarım araçlarında reflektör denetimi gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi ile Ahmetbey beldesinde yolu üzerinde İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince tarım araçlarında reflektör denetimi yapıldı.

Ekipler belde de tarım araçları ve traktörleri durdu. Durdurulan araçlarda ekipler reflektör denetimi yaptı. Ekipler reflektör olmayan sürücüleri uyarıda bulundu.

Öte yandan ekipler sürücülere reflektör ve tepe lambasının önemi hakkında bilgi verdi.