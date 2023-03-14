Kırklareli’de suç makinası yakalandı

Kırklareli’de 52 suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bademlik Mahallesi’nde iki motosikletin çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptığı araştırma sonucu hırsızlık şüphelisinin C.D. olduğunu tespit etti. Şüpheli C.D. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan C.D.’nin 52 suç kaydından aranması olduğu öğrenildi.