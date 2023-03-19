TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 - Kuşadasıspor: 0
TFF 3. Lig 2. Grup 24. haftasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 2. Grup 24. haftasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Başpınar
Hakemler: Tolga Tuna xx, Abdullah Melih Karaduman xx, Alp Osman Karaosmanoğlu xx
Kırıkkale Büyük Anadoluspor: Berkan Tanrınıan xx, Adem Ercan xx, Talha Aydemir xx, Savaş Çakır xx, Cihad Ateş x (Buğra Şahiner dk. 56 x) Ümit Karaal xx, Mehmet Berber xx, Sertaç Gökaltın x (Serkan Güler dk. 72 ?), Hakan Doğru xx, Muzaffer Doğan xx, Arda Kürşat Kaya x (Mertcan Akkaya dk. 72 ?)
Kuşadasıspor: Necati Yılmaz xx, Türker Toptaş x (Mert MiraçAltıntaş dk. 74 ?), Murat Çaydemir x (Ali Öztürk dk. 84 ?), Özgür Çelik x (Hamit Bayraktar dk. 57 x), Taha balcı xx, Onur Paksoy xx, Muhammet Sait Özvardar xx, Murat Türkkan xx, Çağrı Ortakaya xx, Taha Yalçıner x (Emirhan Karagülle dk. 74 ?), Hasan Çelik xx
Sarı kartlar: Berkan Tanrınıan (Kırıkkale BA), Taha Yalçıner, Hamit Bayraktar (Kuşadasıspor)