Kırıkkale’de seçmenler ikinci tur oylaması için sandığa gidiyor

Kırıkkale’de, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yeniden sandığa giden seçmenler oylarını kullanmaya devam ediyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’da eşi ve kızı ile birlikte geldiği okulda oyunu kullandı.

Kırıkkale’de bugün yaklaşık 203 bin 435 seçmen seçmen, 5 yıl süreyle görev yapacak 13. Cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandığa gidiyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’da oy kullanmak için eşi Arzu Tekbıyıkoğlu ve kızı Meryem Azra Tekbıyıkoğlu ile beraber Osmangazi Fen Lisesi’ne geldi. Oyunu eşi ve kızı ile birlikte 1245 numaralı sandıkta kullanan Tekbıyıkoğlu, sandık görevlilerine "kolay gelsin" dileklerini iletti.

Vali Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, birinci tur ile ikinci tur arasında seçmen sayısı olarak Kırıkkale’de artış olduğunu ifade ederek, ikinci turda 18 yaşını dolduran vatandaşların da seçim sürecine dahil olduğunu söyledi.

Tekbıyıkoğlu, seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesi için emniyet ve jandarma personelinin sabah saat 05:00’dan itibaren görevi başında olduğunu aktardı.

Kent genelinde 18 yaşını dolduran 428 seçmen ikinci turda ilk kez oyunu kullanacak.