Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi mücadelesini, Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti çatısı altında sürdürme kararı aldığını açıkladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, siyasi geleceğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çok genç yaşlardan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele ettiğini belirten Önal, partinin her kademesinde sorumluluk aldığını ve önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Kırıkkale'ye hizmet etmenin yaşamındaki en büyük onurlardan biri olduğunu dile getiren Önal, 'Hayatım boyunca adaletin, eşitliğin ve halktan yana siyasetin savunucusu olmaya gayret ettim. Bu amaçla çok genç yaşlardan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye, sorumluluk almaya başladım. Büyük bir onurla taşıdığım, her kademesinde emek verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne kadar sizlerle birlikte omuz omuza çok zorlu yollardan geçtik, çok büyük başarılar elde ettik. Kırıkkale'mize hizmet etmek, bu güzel şehrin her bir insanının derdiyle dertlenmek benim için yaşamımın en büyük onuru oldu' dedi.

Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini ifade eden Önal, yeni bir siyasi yolculuğa çıkma zamanının geldiğini kaydetti. Önal, 'Bununla birlikte siyaset; halkın umudunu taze tutmak, değişim talebine kulak vermek, adalet ve özgürlük mücadelesini daha güçlü bir zeminde, inançla geleceğe taşımaktır. Bugün, ülkemizin içinden geçtiği bu tarihi dönemeçte, yepyeni bir yola çıkma vakti gelmiştir. Bu inanç ve kararlılıkla Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti çatısı altında, ülkemizin aydınlık yarınları için mücadele etme kararı almış bulunuyorum' diye konuştu.

Aldığı kararın geçmişine ve daha önce birlikte mücadele ettiği yol arkadaşlarına bir veda olmadığını vurgulayan Önal, bu adımın Kırıkkale ve Türkiye için daha güçlü bir söz söyleme sorumluluğundan kaynaklandığını ifade etti.

Kırıkkale'ye hizmet etmenin bundan sonra da en önemli amacı olacağını belirten Önal, kapılarının ve gönüllerinin herkese açık olacağını söyledi. Önal, 'Kırıkkale'ye olan sevdamızdan, memleketimize olan borcumuzdan bir adım bile geri atmayacağız' ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar kendisiyle birlikte hareket eden yol arkadaşlarına, gönüldaşlarına ve Kırıkkalelilere teşekkür eden Önal, Cumhuriyetin kuruluş değerleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı kararlılıkla mücadele etmenin ülkesine ve hemşehrilerine olan borcu olduğunu ifade eden Önal, açıklamasını, 'Yolumuz açık olsun' sözleriyle tamamladı.