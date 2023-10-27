Etkinliğe Kelebek Mutfak ve Banyo üst düzey yöneticileri ve bayilerinin yanı sıra, basın mensupları ile ünlü isimler de katıldı. Geceye damga vuran tango ve vals gösterisine hep bir ağızdan söylenen marşlar eşlik etti.

Kelebek Mutfak, Cumhuriyetin büyük bir coşku ile kutlandığı 100. Yılında, özel bir etkinliğe imza attı. Cumhuriyetin ilk yerli uçakların kanatlarının kontrplak üretimi için Atatürk’ün imzası ile kurulan Kelebek Mutfak ’ta düzenlenen 100. yılı kutlaması, davetlilerin büyük coşkusuna sahne oldu.

Kelebek Mutfak Banyo, Etiler Mağazasında düzenlenen etkinliğe Doğanlar Mobilya’nın Onursal Başkanı Davut Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, Kelebek Mutfak Banyo Genel Müdürü Tolga Kaya ile Marka ve Satış Direktörü Gaye Elçin’in yanı sıra Kelebek Mutfak bayileri, basın mensupları, sanat dünyasının sevilen isimleri ve sosyal medyanın tanınmış simaları katıldı.

Marşlar Hep Bir Ağızdan Söylendi

Büyük bir mücadele ile armağan edilen Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen etkinlikte, tüm konuklar hep bir ağızdan marşlar söyledi. Girişte konukları Çellist Sana Beidaghi’nin performansı karşılarken, daha sonrasında Cumhuriyetin ilk tango parçaları eşliğinde Aydın Kocamusaoğlu ve Melis Koyuncu’nun sunduğu tango gösterisi herkes tarafından beğeniyle izlendi.

Atatürk’ün Bize Bıraktığı Mirasa Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz

Gecede konuklara hitap eden Doğanlar Mobilya Grubu Onursal Başkanı Davut Doğan, Doğanlar Mobilyanın başlangıç hikayesini kısaca anlatarak, “Kelebek Mutfak-Banyo yetkililerine, bu gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş ise; “Mustafa Kemal Atatürk'ü her alanda yaşatmak ve bize bıraktığı bu değerli mirası daha da büyütmek için, bugün özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin endüstriyel mirasına katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.

Sonraki konuşmacı Kelebek Mutfak Genel Müdür Tolga Kaya, “Kelebek Mutfak Banyo Ailesi olarak, Türkiye'nin bu büyük başarısını ve bu tarihi anı sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğe umutla bakarak, Türkiye'nin daha aydınlık yarınlarına doğru ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Son olarak Kelebek Mutfak Marka ve Satış Direktörü Gaye Elçin, “Kelebek Mutfak markası olarak, 88 yıllık bir üretim tecrübesiyle, Türkiye’nin pek çok ilinde, 50’ye yaklaşan satış noktamızda, müşterilerimize yalnızca kaliteli ve fonksiyonel mutfaklar değil, farklı hayat tarzlarına göre planlanmış birer yaşam alanı tasarlamanın gururunu yaşıyoruz.” Di yerek, Mustafa Kemal Atatürk’ü her alanda yaşatmayı ve bıraktığı bu değerli mirası daha da büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Etkinlik boyunca Akın İshakoğlu ve Müzisyen Saksafon sanatçısı Volkan Çoklu ‘nun performansı tüm konuklar tarafından beğeni topladı.