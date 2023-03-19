Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Kayseri’nin Talas İlçesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Şehit Komandolar Caddesi üzerinde 38 HR 366 plakalı otomobil ile 06 ETK 47 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, otomobillerde bulunan 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.