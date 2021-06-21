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Kamp yaptıkları alanı çöplüğe çevirdiler

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde organize edilen etkinlikte kampçıların bıraktıkları çöpler tepkilere sebep oldu.

KASTAMONU 21.06.2021, 13:16
Kamp yaptıkları alanı çöplüğe çevirdiler

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde organize edilen etkinlikte kampçıların bıraktıkları çöpler tepkilere sebep oldu.

Taşköprü Kaymakamlığının davetlisi olarak Taşköprü ilçesine gelen kampçılar, ilçenin yaylalarında yeni yürüyüş yolları oluşturmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda 4 gün boyunca Taşköprü’de kamp yapanlar, Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğüne ait binada da yemek yedikten sonra çöplerini bıraktı. Alanın çöplerle dolu olmasına ilçe halkı sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Sosyal medyada meydana gelen tepkiler üzerine yetkililerin kamp alanında temizlik çalışması yaptığı belirtildi.
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