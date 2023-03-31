Karaman’daki okullarda spor seferberliği başlatıldı

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan spor seferberliği çerçevesinde tüm ilkokullara atletizm malzemeleri dağıtıldı.

Karaman’da spor kültürünün geliştirilmesi ve sportif başarıların artırılması amacıyla kolları sıvayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni bir çalışmaya başlayarak Vali Tuncay Akkoyun’un teşvikleriyle ilk etapta okullarda spor kulüpleri kurdu. Böylelikle her bir öğrenci 81 okul spor kulübünün imkanıyla birçok branşa yönelik sportif etkinliklerde bulunabilecek. Kurulan okul kulüplerinin ardından bir sonraki aşamaya geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul çağındaki öğrencilerin ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerinin geliştirilmesi, bilgisayar başında ve durağan geçen yaşam döngülerine hareketlilik kazandırmak amacıyla başlattığı çalışma ile il merkezinde 8 okul spor bölgesi oluşturdu. Proje çerçevesinde son yıllarda gittikçe popüler hale gelen “bocce” branşının yaygınlaşması ve minik öğrencilerin içinde var olan cevheri ortaya çıkarmak, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirerek atletizmde Karaman rüzgarı estirmek için 13 bölge ilkokuluna atletizm seti ve 32 ortaokula bocce malzemeleri dağıtıldı.

“Her öğrencimiz en az bir spor branşıyla ilgilenecek”

Sene başında bu çalışmanın ilk temellerinin atılarak mahalle mahalle planlamalar yapıldığını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, “Modern çağın yaşam şartları içerisinde vücutta oluşan tahribata karşı, bedensel ve ruhsal tamiratın en kolay yolu spor yapmaktır. Düzenli ve sürekli spor yapmak, toplumumuzda spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası alanlarda spor branşlarında daha fazla başarılar elde etmek için ilimizde bu yıl okul spor kulüplerimizin sayısını artırdık. Bu çerçevede okul spor bölgeleri oluşturarak planlamalar yapıldı. Bizler istiyoruz ki hem okul döneminde hem de ders sonrası vakitlerde çocuklarımız okul ve spor salonlarımızda istedikleri bir alanda spor yapsınlar. Arzumuz her öğrencimizin en az bir spor branşıyla ilgilenerek daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmesidir" dedi.

Farklı meziyet ve yatkınlıklarla donatılmış her bir çocuk için bir spor dalı olduğunu söyleyen Çalışkan, “Kimi yavrumuz bireysel kimi çocuğumuz da takım oyunlarında başarılı olabilir. Fakat en önemlisi spor kültürü içerisinde hayatı disipline etmek ve sağlıklı yaşama alışkanlığı kazanmak için güzel bir başlangıç yapıyoruz. Bunun için ilk etapta bocce ve atletizm alanlarında ihtiyaç duyulacak malzemeleri okullarımıza temin ediyoruz. İnşallah ileriki dönemde daha farklı spor malzemeleriyle okullarımızı zenginleştirmeye devam edeceğiz. Eğitimin her alanında olduğu gibi bu çalışmada da bizlere destek sağlayan Valimiz Tuncay Akkoyun’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.