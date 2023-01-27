Karaman’da yüzme aday hakem kursu başladı

Karaman’da yüzme hakem ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenen “Yüzme Aday Hakem Kursu” başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 26-29 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Yüzme Aday Hakem Kursu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’ndaki ilk gün eğitimleri ile başladı. Türkiye Yüzme Federasyonu eğitim kurulu eğitmeni ulusal hakem Zafer Uğursal ve Mevlüt Güney koordinesinde 48 kursiyerin katılımı ile başlayan eğitimlerde adaylar 4 gün boyunca hazırlanan programlar istikametinde uygulamalı ve teorik eğitim alacak. Yüzme aday hakem kursu, teorik ve uygulamalı derslerin ardından yapılacak yazılı sınavlar ve sözlü mülakatlarla son bulacak.