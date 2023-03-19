Karaman’da “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” başladı

Karaman’da ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje tanıtım toplantısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı. Projenin tanıtımı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan başkanlığında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt, proje koordinatörleri ve okul müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın selamlama konuşması ile başlayan toplantı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt’un proje hakkında kısa bilgilendirmesiyle devam etti.

Geçtiğimiz dönem pilot uygulamasının gerçekleştirildiği projede çok güzel neticeler elde edildiğini belirten Abdurrahman Kurt, bu dönem itibariyle etkinliklerin tüm Türkiye ile birlikte ilimizde de uygulanmaya başlanacağını ifade etti. İlk etapta merhamet ve yardımseverlik kök değerlerinin kulüp kurularak işleneceğini dile getiren Kurt, “ÇEDES projeleri doğrultusunda Kahramanmaraş kardeş ilimizle birlikte etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Değerlerimizi kazandırma noktasında kardeş okulla iletişim halinde olunacak ve maddi veya manevi yardım etkinlikleri yapılacak. Sportif turnuvalardan kitap okuma etkinliklerine, ziyaret ve gezilerden geleneksel oyunlara kadim değerlerimizin kazandırılması için çok yönlü etkinlikler hayata geçirilecek” dedi.

Her okuldan proje sorumlusu öğretmenlerin yer alacağı çalışma ile ilgili detaylar proje koordinatörleri öğretmenler Osman Aslan ve İbrahim Taşer tarafından yapılan sunumda anlatıldı. Soru cevap bölümünün ardından toplantı iyi dilek temennileriyle sona erdi.