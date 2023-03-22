Yük iyilik, menzil Maraş

Sarıçam İlçe Müftülüğü din görevlileri “Yükümüz İyilik, Menzilimiz Maraş” parolasıyla hareket ederek Maraş’ta yara sardı.

Sarıçam İlçe Müftülüğü Din görevlileri “Yükümüz İyilik, Menzilimiz Maraş” parolasıyla başlatmış oldukları yardım hareketiyle 217 din görevlisi tarafından hazırlanan 1050 koliden ilk etabı 40 din görevlisi ve TDV Sarıçam şubesi gönüllüleri tarafında Kahramanmaraş iline bağlı Şekeroba ilçesinde depremzedelere ulaştırıldı. “Yükümüz İyilik, Menzilimiz Maraş” parolasıyla başlatılan çalışma çerçevesinde yardımların ileriki günlerde de sürdürüleceği belirtildi.