Yeni Afşin 8 ayda tamamlanacak

Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, TOKİ iş birliğiyle kurulacak yeni Afşin’in yaklaşık 8 ayda tamamlanacağını söyledi.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşanan büyük depremlerin ardından birçok bina enkaz haline döndü. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, deprem öncesinde Afşin’in planlamalarını hazırladıklarını fakat depremin kendilerine kötü bir sürpriz yaptığını belirterek, yeni projenin mevcut plan üzerinden başlatıldığını aktardı. Vakit kaybedilmeden devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ilçe de ilk temel atılan yerlerden biri oldu.

"160 bin nüfusu barındıracak"

Planlaması daha önce biten projenin 160 bin nüfusu barındıracağını kaydeden Başkan Güven, "Deprem felaketinin ardından hızla burada çalışmalara başladık. TOKİ’ye bu alandan yerleri tahsis ettik, yeni ilçenin kurulması için hızla çalışmalara başlandı. Bu noktada başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Afşin hızla normalleşme yolunda, yeni şehir kurulmak üzere. İmar planıyla uğraşmadık, mevcut planlarımızla devam ediyoruz ve rezerv konut alanımızda çalışmaya başladık. Hızla yeni Afşin burada yükselecek" dedi.

"Şu anda 13 temelde çalışmalarımız sürüyor"

Öte yandan, projenin yetkili müteahhitleri de değerlendirmelerde bulunarak, "Bölgenin altyapı ve imar çalışmaları önceden tamamlanmış, yolların da bir kısmı belediye tarafından daha önceden açılmış olduğu için biz de el birliğiyle kendi makine parkımızı getirerek mobilizasyonumuzu yaptık. Bir an önce altyapı çalışmalarını tamamlayarak üstyapı çalışmalarına geçeceğiz. En kısa sürede de binalarımızı tamamlayacağız. 270 gün iş sürecimiz var fakat olabildiğince bu süreyi kısaltmak adına çalışmaları hızlı bir şekilde bitireceğiz. Toplam 501 konut, 18 dükkan 1 adet cami ile çevre düzenlemeleri, oyun parkları ve fitness alanları olacak. Şu anda toplamda 13 temelde çalışmalarımız devam ediyor. Cuma günü de toplamda iki yapıya radye temel dökmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve TOKİ adına hızlı bir şekilde Afşin’i buraya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.