Yaptığı kamuoyu araştırmasıyla seçim sonuçlarına en yakın rakamlara ulaştı

Türkiye’de 14 Mayıs seçim sonuçlarını yaptığı anket çalışmasıyla önceden tahmin eden araştırma şirketi, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçlarına yaklaşan şirket oldu.

Şanlı Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 14 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarını yaptığı birebir ve tarafsız anket çalışmasıyla açıklamıştı.

Şirket, yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçlarının rakamlarına yaklaştı. 28 Mayıs’ta yapılan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52.16’sını, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84’ünü aldı.

Şirket, yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri başlıklı anket sonuçlarını 25 Mayıs’ta paylaşmıştı.

20 büyükşehirde yüz yüze ve 61 ilde telefonla olmak üzere toplam 20 bin 250 kişiye ulaşılan, "Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri" başlığını taşıyan ankette katılımcılara "28 Mayıs’ta oyunuzu hangi cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz" sorusu yöneltilmişti.

İkinci tur seçim sonuçlarını neredeyse bilen anket sonucuna göre, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,7 puan aldı. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.3 puan aldı. Yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimde ise resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 52.16, Kılıçdaroğlu yüzde 47.84 oranında oy aldı.

"Sürecin anlaşılmasına dönük analizlerimizi paylaştık"

Şanlı Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bozdoğan, anket ve seçim sonuçlarıyla yaptığı değerlendirmede, "14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimleriyle ilgili yaptığımız anket çalışmalarıyla seçimlerin sonuçlarını önceden bilen biz olduk. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 sürecinde, sonuç grafiklerinden önce doğrudan siyasi eğilimler ve parti tercihinin yanı sıra destekleyici sorulardan elde ettiğimiz bulgularla sürecin anlaşılmasına dönük analizlerimizi paylaştık. Ülkemizde araştırma disiplini gelişti, şartları doğru okuyan ve prensiplerinde ısrar eden araştırmacılar hem süreci ve değişimi doğru okurlar hem de sürecin bir parçası olan sonucu öngörürler. 2018 seçiminden sonra ilk defa oy kullanacak 5-6 milyon seçmenin varlığı, geçen seçimde olan ve bu seçimde olmayan partiler ve ittifaklar, önceki seçimin üzerinden 4-5 yılın geçmiş olması, örneklem yapısında zorlukların yaşanmasına yol açtı. Bu zorluk, 2023 seçimlerinde bütün araştırma şirketlerinin handikabıydı. Bu zorluğu ancak objektiflik, araştırma tecrübesi ve sahada doğru gözlemle aşabilirsiniz. Biz öyle yaptık" dedi.

"Erdoğan, son yıllarda gençlerden en çok oyu bu seçimde aldı"

Gençlerin AK Parti’ye yöneliminin arttığını ifade eden Bozdoğan, "18-24 yaş arası seçmende AK Parti’ye eğilim, önceki seçimlere ve önceki yıllardaki araştırma sonuçlarına göre arttı. Gençleri, Recep Tayyip Erdoğan tercihine yönlendiren faktörler arasında yükseköğrenim kredi faizlerinin silinmesi ve mevcut öğrenim bursu-kredi miktarlarının artması, savunma sanayi çalışmaları, teknoloji alanındaki atılımlar, uzay projeleri, İHA, SİHA, TEKNOFEST, TCG Anadolu sayılabilir. Bir anlamda, Erdoğan ve Cumhur İttifakı ’teknoloji’ üzerinden gençlerin değişim beklentilerini belli ölçülerde karşıladı. Diyebilirim ki Erdoğan, son yıllarda gençlerden en çok oyu bu seçimde aldı" dedi.