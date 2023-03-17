Kahramanmaraş’ta özel halk otobüsleri de hizmete başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerinin de ücretsiz olarak hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Şehrin tekrar ihya ve inşası, depremin yol açtığı yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi noktasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma ihtiyacının karşılanması için de faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşların şehir içi ulaşımda sorun yaşamaması için 20 Şubat tarihinden itibaren belediye otobüsleriyle ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlayan belediye, dün itibariyle özel halk otobüslerinin de hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi ve özel halk otobüsleriyle toplamda 29 hatla verilecek toplu taşıma hizmetiyle vatandaşların Çocuk Hastanesi, Otogar, Kuyumcukent, Doğukent, KSÜ Avşar Kampüsü, Şehir Hastanesi, Binevler, Güneşevler, Sanayi, Yenikent, Madalyalı Kavşak, Şekeroba, KAFUM, Ulu Cami gibi pek çok noktaya ücretsiz ulaşım sağlayabileceği kaydedildi. Belediyeden yapılan açıklamada, şehir içi ulaşımda ücretsiz hizmet veren toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine belediye internet sitesi ile KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği de aktarıldı.