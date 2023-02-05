Kahramanmaraş’ta kurtuluş konserleri

Kahramanmaraş’ta düzenlenen ‘Kurtuluş’ konseri yoğun ilgi gördü. Birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği konserde müzikseverler de Türk bayrağı ve alkışlarla koroya eşlik ederek etkinliğe renk kattı.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturacak olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Eğitim Vakfı iş birliğiyle ‘Kurtuluş’ konseri düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Vakıf korosu dinleyicilerini Beni Ateşlere Salan O Kapkara Siyah Gözlerin parçasıyla selamladı. Murat Kadir Gök şefliğinde devam edilen koroda birbirinden farklı eserler seslendirildi.Yaklaşık 3 saat süren konserde katılımcılar da Türk bayrağı ve alkışlarla koroya eşlik ederek etkinliğe renk kattı.

Koro üyeleri ve saz heyeti performansıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Konser, Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan tarafından koro adına şef Murat Kadir Gök’e çiçek takdimiyle noktalandı.