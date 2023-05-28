Kahramanmaraş’ta Erdoğan’ın zaferi kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından Cumhur İttifakı taraftarlarını adeta sevince boğdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda açılan sandık sayısının yüzde 95’leri geçmesinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 civarında oy olarak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önde götürüyor.

Türkiye genelinde sandıkların açılması ve seçim sonuçlarının netleşmesi ile birlikte Kahramanmaraş’ta Cumhur İttifakı taraftarları AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı binası önüne gelerek zaferi kutlamaya başladı. Davul zurna eşliğinde Erdoğan lehine sloganlar atan vatandaşların yanı sıra cadde ve sokaklarda uzun konvoylar oluşturuldu.