Kahramanmaraşt’a 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bir çok ilden hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Türkiye’nin bir çok ilinde olduğu gibi Mersin, Adana,Hatay ve Osmaniye’de hissedildi.

Deprem yaklaşık 30 saniye sürdü.