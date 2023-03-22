Geçici iş yerleri ekonomiye can suyu olacak

Kahramanmaraş’ta inşa edilen geçici çarşılarda hak sahibi esnafa anahtarları teslim edilirken, esnafların yeni iş yerlerine taşınarak ticari faaliyetlerine kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Şehirde ticari hayatın canlanması ve esnafların faaliyetlerine başlaması noktasında Dulkadiroğlu ilçesine inşa edilen ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kura çekimiyle iş yeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflara anahtarları Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen programla teslim edildi. Anahtar teslim programında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, esnaf odası başkanları ve esnaflar da yer aldı. Düzenlenen programda Başkan Güngör, esnaflara hayırlı olsun dileklerini ileterek iş yerlerinin anahtarlarını teslim etti.

“Geçici çarşılarımızın sayısı artıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasında, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve STK’larımızla şehrimizi yeniden imar etmeye çalışıyoruz. Şehrimizde ticari hayatın canlanması için de yoğun gayret gösteriyoruz. Bu noktada kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimiz tarafından şehrimizde geçici esnaf çarşıları oluşturuluyor. Esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi için gerçekleştirilen bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Geçici çarşılarımızın sayısını peyderpey artırıyoruz. Kalıcı konutların, iş yerlerinin ve sanayi alanlarının inşası noktasında da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” dedi.

Yeni iş yerlerinin esnaflara hayırlı olmasını dileyen Güngör, “Dulkadiroğlu ilçemize inşa edilen geçici çarşılarda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan esnaflarımızı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz kura çekimi ile belirledik. Kurada ismi çıkan esnaflarımıza bugün de anahtarlarını teslim ediyoruz. İnşallah en kısa sürede esnaflarımız da yeni iş yerlerine taşınarak ticari faaliyetlerine başlayacak. Yeni iş yerlerinin hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“50 iş yerinden oluşan prefabrik çarşı”

Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu acıyı hep birlikte paylaşıyoruz. Deprem bölgesindeki acıların hafifletilmesi, yaraların sarılması için de hep birlikte büyük gayret sarf ediyoruz. Bizler de depremin ilk gününden itibaren paydaşlarımızla birlikte Kahramanmaraş’ta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çeşitli yardımların yanı sıra esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi için de bir dizi çalışma yürütüyoruz. Kocaeli Valiliği olarak şehir merkezine 32’şer metrekarelik 50 iş yerinden oluşan bir prefabrik çarşı inşa ettik. Büyükşehir belediyemiz de altyapı imalatları noktasında bizlere büyük destek oldu. İş birliğiyle geçici esnaf çarşısını Kahramanmaraş’a kazandırdık. Pazarcık’ta da çarşı kurulumumuz sürüyor. İhtiyaç oldukça da daha fazlasını yapmak için bizler buradayız” ifadelerini kullandı.