Elbistan’da üreticilere yüzde 75’i hibe destekli nohut tohumu dağıtıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 64 üreticiye, yüzde 75’i hibe destekli olmak üzere 88 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hayata geçirilen hububat ve baklagiller alanlarının etkinleştirilmesi, nadas alanlarının daraltılması ve üretime kazandırılmasına yönelik yüzde 75 hibe destekli nohut tohumu projesinden Elbistan’daki 64 üretici faydalandı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılan başvuruların ardından toplam 88 ton nohut tohumu getirilerek depolara indirildi. Üreticilerin talepte bulunduğu toplam 88 ton sertifikalı nohut tohumu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil ve kurum personelleri tarafından toprakla buluşmak üzere çiftçilere teslim edildi.

Programda değerlendirme yapan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, yaklaşık 7 bin dönümlük alana yetecek miktarda nohut tohumu talebi aldıklarını söyledi.

Üreticiyi destekleme adına tohum bedelinin yüzde 75’inin bakanlıkça hibe olarak karşılandığını belirten Çitil, “Bakanlığımızın projesi doğrultusunda tohum taleplerini almıştık. Bugün de talepte bulunan 64 üreticimize toplamda 88 ton tohum dağıtımına başladık. Tohum çeşidinin, bölge iklimine uygun ve hastalıklara dayanıklı olması noktasında gereken hassasiyeti gösterdik. Bu tohumlar, ilçemizdeki özellikle kıraç arazilerin üretime dahil edilmesini sağlayacak. Yaklaşık 7 bin dekar alana ekim yapılacak” dedi.

Nohudun kıraç araziler için tercih edilen bir ürün olduğunu hatırlatan Çitil, “Bu tohumların su ihtiyacı çok az. Biçerdöverle de hasada uygun bir yapısı var. Bölgemizde nohut ekimi önemli bir yer tutuyor. Bu tür desteklerle de ekim alanının daha da artacağına inanıyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Bol ve bereketli bir ekim olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüzde 50 hibe destekli nohut tohumlarını alan çiftçiler de; projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.