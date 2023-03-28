Dulkadiroğlu’nda çocuklara moral çadırı kuruldu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, depremzede çocukların vakit geçirebileceği eğlence çadırı oluşturdu.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kamu Külliyesi önüne kurduğu eğlence çadırıyla çocukların gönlüne dokundu. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da etkinlik çadırını ziyaret ederek çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi. Çocuklara pamuklu şeker ikram eden Okay, Ramazan ayı boyunca bu etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Başkan Okay,“Asrın felaketinden çocuklarımızda çok etkilendi. Onların psikolojik olarak normalleşmesi adına çalışmalar yaptık. Kamu Külliyesi önünde kurduğumuz etkinlik çadırında çocuklarımızın güzel vakit geçirmesini önemsiyoruz. Hem aileleri hem de çocuklarımız burada güzel vakit geçiriyorlar. Onların tebessüm ettiğini görmek bizlere de büyük mutluluk veriyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Kamu Külliyesi’nde kurduğumuz bu etkinlik çadırımıza tüm hemşerilerimizi ve çocuklarını davet ediyoruz. Mobil olarak da mahalle mahalle etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.