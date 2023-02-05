Dulkadiroğlu Belediyesinden karla mücadele

Dulkadiroğlu Belediyesi, etkisini artıran kar yağışı ile birlikte yol açma ve temizleme çalışmalarına hız verdi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şehir merkezinde etkisini artıran kar yağışı sonrasında harekete geçen ekipler, vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Yapılan çalışmaları değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Şehrimizde etkili olan kar yağışı sonrasında hem Fen İşler Müdürlüğü, hem de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Şehir merkezinde ara sokaklar ve kaldırımlar kardan temizlenirken, sokaklarımızda da temizlik ve tuzlama çalışmaları yapılmaktadır. Kırsal mahallelerimizde ulaşım noktasında aksama olmaması adına ekiplerimiz büyük bir çaba harcıyor. Gece gündüz yoğun bir şekilde çalışarak kapalı yollarımız açılıyor. Temizliği yapılmış yollarımızın da açık kalması adına ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.