Depremin vurduğu Afşin’e organize sanayi kurulacak

Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Cumhurbaşkanı kararı ile ilçede belirlenen Afşin Organize Sanayi Alanı’nın depremi yaşayan ilçeyi yeniden ayağa kaldıracağını, istihdamı artırarak, göçün önüne geçeceğini söyledi.

Asrın Felaketini yaşayan Afşin’de TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutların yapımına başlandığını ifade eden Güven, “Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş’a hareket etmeden önce kararname imzaladı ve Maraştaki temel atma töreninin de bu müjdeyi bizlere verdi. Şimdi organize sanayi bölgesi ve sanayi bölgesi o kadar zorlu bir süreç içeriyor ki belki normal zamanda bunların planlanması 5 ila 6 yılı bulacaktı. Fakat birlik ve beraberlik içerisinde çalışınca bu süreç 15 güne indi. Kısa bir süre içerisinde neredeyse her şey bitti. Kararname imzalandı. Şimdi planlama çalışmaları devam ediyor”dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı’na küçük sanayi sitesinin de entegre edileceğini belirten Güven, “Organize sanayi kararnamesiyle birlikte bizim istediğimiz karma organize sanayide sanayi kararı da çıktı. Türkiye’de ilklerden olacak. Organize sanayiye entegre, küçük sanayi sitesi de yine kararname çerçevesinde çıktı. Küçük sanayi sitesi, organize sanayi sitesini destekleyecek. Bu proje ilk yılın ardından üreten bir ilçe halinde geleceğiz ve göç, istihdam sorununu da çözmüş olacağız. 80 bin olan nüfusumuz 4-5 yıl içerisinde 200 bini bulabilir. Afşin inşallah istihdamla birlikte yüksek katma değeri olan ürünlerin üretildiği imalat sanayisinin oldukça geliştiği bir ilçe olacak. Afşin’e hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.