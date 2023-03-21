Deprem sonrası bölgede altın sektöründe arz talep açığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından kuyumculuk sektöründe arz talep açığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük deprem, 11 ilde binlerce yıkıma ve can kayıplarına neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen afet sonrası Kahramanmaraş’ın en önemli ihracat kalemi olan kuyumculuk sektörü de darbe aldı.

2022 yılında 20 ton altın takı üretimi ile rekor kıran, ülke ve şehir ekonomisine büyük katma değer sağlayan kuyumculuk sektörü Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası altın üretimi de geriledi.

Altınşehir Kuyumcukent Sitesi’nin deprem sonrası yaşadığı hasarı anlatan Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, “Kahramanmaraş İstanbul’dan sonra altın ve mücevher üretiminde ikinci büyük şehir. Kahramanmaraş, altın ve mücevherin yüzde 30 ila yüzde 35’lik dilimini sadece bu merkezden karşılıyor. Bu merkez çalışamayınca şu anda ciddi şekilde arz talep açığı da oluşmaya başladı. Sektör burada tamamen durmuş durumda. Yaşanan depremde olduğu gibi Altınşehir de zarar gördü. Burası şu an orta hasarlı, bazı duvarlarımız yıkık. Taşıyıcı sistemde bir sıkıntı yok ama firmalarımızın makine ve ekipmanları büyük zarar gördü. Şu anda merdivenler kullanılamıyor” dedi.

“Bizim ivedilikle çalışmaya ihtiyacımız var”

Kuyumculuk sektöründe oluşan üretim açığının bir an önce kapatılması gerektiğini dile getiren Öz, “Bizim 20’ye yakın ülkeye buradan ihracatımız vardı. Direkt olmasa bile İstanbul üzerinden çok ciddi bir ihracatımız vardı. En azından bu siparişlerimiz bu anlaşmalarımızın hepsi dondu. Bizim ivedilikle çalışmaya ihtiyacımız var ve daha sağlam olarak artık depreme karşı da sele karşı da yangına karşı da daha iyi önlemler alarak bu tür afetlerin olduğu zamanda da ayakta kalmamız gerekiyor ve yarınlarımızı ona göre hazırlamamız lazım” diyerek sözlerini tamamladı.