İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan işçiler, sabah saatlerinde Konak Pier önünde toplanarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Sloganlarla taleplerini dile getiren işçiler, eşit işe eşit ücret çağrısını yineledi.

DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, alanda yaptığı konuşmada, "Beş gündür ekmeğimiz için onurluca mücadele ediyoruz. Eşit işe eşit ücret talep etmek en doğal hakkımız. Belediye yönetimi ise bu haklı taleplere kulaklarını kapatmış durumda. Masada çözüm bekliyoruz. Ancak bizi çöp toplamaya zorlayarak kamuoyu önünde suçlu gibi göstermeye çalışıyorlar. Belediyeyi yönetenleri sağduyuya davet ediyoruz" dedi.

DİSK Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal da, önceki gece Alsancak’ta vatandaşlarla birlikte çöp toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a tepki göstererek, "Bu davranış, ne bir belediye başkanına ne de kuruma yakışıyor. Haklarımızı korumak adına anayasal bir grev yapıyoruz. Patron değil, temsilcimizsiniz. Tweet atmak yerine gelin bu işi masada çözelim" ifadelerini kullandı.

Topal ayrıca, işçi kökenli ilçe belediye başkanlarının sessiz kalmasını da eleştirerek, "Düne kadar bizimle aynı saftaydınız, bugün neden sustunuz? Bu grev bizim değil, bizi buna mecbur bırakanların sorumluluğundadır" şeklinde konuştu.

Eylemlerini halaylarla ve sloganlarla sürdüren işçiler, müzakerelerin yeniden başlaması için belediye yönetimine çağrıda bulunuyor. Grevin şehir genelinde özellikle temizlik hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açtığı gözlemlenirken, tarafların bir an önce uzlaşma zemini bulması bekleniyor.