Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın detaylarını kamuoyuyla paylaştığı yeni yatırım teşvik sistemini, sanayicinin üretim kapasitesini artıracak ve desteklerin etkinliğini yükseltecek önemli bir adım olarak nitelendiren Avdagiç, "Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan arasında sağlanan faiz ve kâr payı desteği ile yatırım tutarının %20’sine ve 240 milyon TL’ye kadar ulaşan teşvikler, üretim maliyetlerini düşürecek, işletmelere önemli bir nefes aldıracaktır" dedi.

Öz kaynakla gerçekleştirilecek makina alımlarında sağlanacak nakdi desteklerin yatırımları hızlandıracağını vurgulayan Avdagiç, teşvik sisteminin yalnızca organize sanayi bölgeleri (OSB) ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, "OSB dışındaki yatırımlar da benzer desteklerle teşvik edilmelidir. Türkiye’nin dört bir yanında üretim yapan firmaların büyüme potansiyeli değerlendirilmeli, inovatif girişimler için ayrıcalıklı ve güçlü destek mekanizmaları devreye sokulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Sanayi ve ihracat büyümenin lokomotifi olmaya devam etmeli"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 ilk çeyrek büyüme rakamlarına da değinen Avdagiç, ekonominin %2 oranında büyümesine rağmen sanayideki %1,8’lik ve tarımdaki %2’lik daralmanın dikkat çekici olduğunu belirtti. "Makina-teçhizat yatırımlarındaki %1,8’lik küçülme, üretim altyapısında frene basıldığının göstergesidir" diyen Avdagiç, ihracatın yatay seyrederken ithalatın %3 arttığına dikkat çekerek, iç talebi soğutma politikalarının tüm yükünü sanayicinin üstlenmemesi gerektiğini vurguladı.

"Sanayiyi soğutan bir dezenflasyon politikası sürdürülebilir olamaz"

Avdagiç, enflasyonla mücadeleyi ortak hedef olarak benimsediklerini ifade ederken, bu süreçte sanayicinin maliyet yükünün hafifletilmesinin artık elzem hale geldiğini söyledi. "Sanayi üretimini destekleyen her uygulama, dezenflasyon programına olan güveni pekiştirir. Ancak ihracatın baskılanması ya da üretim kapasitesinin kısıtlanması gibi yöntemler, uzun vadede ters etki yaratır" uyarısında bulundu.

Tarım sektörünün yeniden büyüme patikasına sokulmasının önemine de dikkat çeken Avdagiç, sanayi ve ihracat odaklı büyüme kompozisyonundan sapılmaması gerektiğini belirtti.

"Kur baskısı, cari dengeye zarar vermemeli"

Kredi piyasasında atılacak düzenleyici adımların finansman açığını kapatarak enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını ifade eden Avdagiç, "Enflasyonun altında kalan kur seviyelerinin cari dengeyi bozmasına izin verilmemeli. Bu husus, ekonomi politikalarının sağlıklı işlemesi açısından kritik önemdedir" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in açıklamaları, iş dünyasında yeni yatırım teşvik sistemine yönelik beklentileri ortaya koyarken, üretim ve ihracat odaklı büyümenin korunmasına yönelik güçlü bir çağrı niteliği taşıyor.