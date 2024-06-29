İstanbul lise taban puanları 2024 en çok merak edilen konulardan biri. Çünkü 2 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavlarına en çok katılım İstanbul'dan gerçekleşmişti.
Sınav sonuçlarından hemen sonra yayımlanan LGS tercih kılavuzuyla birlikte İstanbul lise taban puanları ve kontenjanları da belli oldu.
İşte İstanbul'da "en iyi liseler" listesindeki okulların taban puanları:
Galatasaray Lisesi 500 puan
İstanbul Erkek Lisesi 500 puan
Kabataş Erkek Lisesi 497.4675 puan - Almanca
Kabataş Erkek Lisesi 497.4675 puan - İngilizce
Cağaloğlu Anadolu Lisesi 491.7958 puan
Çapa Fen Lisesi 489.0049 puan
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 488.7046 puan
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 488.4034 puan
Kadıköy Anadolu Lisesi 486.1721 puan
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 488.4034 puan
Baraj uygulaması var
2024 yılı için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alan liseler için baraj puanı uygulaması bulunmamaktadır. Öğrenciler, sınav puanlarına göre yerleştirme tercihlerinde bulunurlar ve bu tercihler doğrultusunda okullara yerleştirilirler.