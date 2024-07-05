Meteoroloji’den gelen uyarıların ardından İstanbul’da Anadolu Yakası’nın özellikle doğu kesimlerinde, Pendik ve çevre ilçelerinde yağmur yağışı ara ara etkili oluyor. Uyarıları dikkate alan kimi vatandaşlar şemsiye ile yola çıkarken, yağmura hazırlıksız yakalanan kimisi de ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı otomobil ve motosiklet sürücüleri yağmurdan kaçınmak için köprü altlarına araçlarını park etti. E-5 karayolunda da yağmur nedeniyle ara ara trafik yoğunluğu da yaşandı.



Kasım Aydın isimli bir vatandaş, “Bizim de tuhafımıza gidiyor. Bir anda doluyla karışık yoğun yağmur yağıyor. Ben bir esnaf olarak herkese tavsiyede bulunuyorum, ani yağmura karşı herkes tedbirli olsun. Yağmur berekettir rahmettir, yağsın. İnşallah en güzel yağmurlar yağsın, bizlere bereket ve rahmet olsun” dedi.