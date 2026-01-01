Sultanahmet Meydanı başta olmak üzere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Camii, Eminönü Yeni Camii ve Taksim Camii çevresinde toplanan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen yoğun katılım gösterdi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanlarda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

Yürüyüşe; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci’nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum temsilcisi ve vatandaş katıldı. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Galata Köprüsü’ne doğru yürüdü.

Yürüyüşün ardından Galata Köprüsü üzerinde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekti. Erdoğan, “Filistin’de insanlar kış şartlarında her türlü imkândan yoksun bırakılıyor. Soykırım; açlık ve susuzlukla sürdürülüyor. Uluslararası kurumlar Gazze konusunda iflas etmiştir” dedi.

Batı dünyasını da eleştiren Erdoğan, “Bu, devlet gücüyle icra edilen modern bir yok etme siyasetidir. Batı medeniyeti Gazze konusunda zillete düşmüştür” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin tutumuna vurgu yapan Erdoğan, “Bizim meselemiz Siyonist ideolojiyledir. İsrail işlediği savaş suçlarının bedelini ödemelidir. Türkiye, Gazze’deki zulme karşı net bir duruş sergilemiştir. Gazze özgür olana, Kudüs ve Mescid-i Aksa özgür olana kadar mücadelemiz sürecek” diye konuştu.

Yürüyüş ve yapılan açıklamalarla birlikte İstanbul’dan dünyaya Gazze için güçlü bir dayanışma ve destek mesajı verildi.