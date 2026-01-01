Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yıl dolayısıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni doğan bebekler ve ailelerini ziyaret etti. Göktaş, ilk olarak Kurt ailesinin 3'üncü çocuğu olan İpek bebeği ziyaret etti. Anne ve babayla sohbet eden Göktaş, ayrıca bebek ve aileye hediye takdiminde bulundu. Ardından Ulutaş ailesinin ilk bebeği olan Alya Ulutaş'ı ziyaret eden Göktaş, burada da aileyle sohbet ederek, hediye takdiminde bulundu. Göktaş, iki ailenin de yeni yılını kutladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

Ailelerin heyecanını paylaştıklarını aktaran Göktaş, "Bu kapsamda yeni doğan bebeklerimizin ve ailelerin yanında olduğumuzu her vesileyle vurguluyoruz. Bu yıl da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yılı olarak ilan ettik. Aile Yılında ailelere çok önemli destekler sunduk. Özellikle geçtiğimiz yıl itibarıyla doğan her bebeğin yanında olduk. İlk bebeğe 5 bin liralık tek seferlik bir destek, 2'nci bebeğe bin 500 lira 3'üncü ve sonraki çocuklara için her ay 5 bin lira annelerimizin hesabına 5 yıl boyunca yatırdığımız bir desteği başlatmış olduk. Biz aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"Nüfus odaklı çalışmalarımızı biz kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Bundan sonraki dönemde de aile ve nüfus 10 yılına doğru ilerlediklerini belirten Göktaş, "Malumunuz nüfusumuz hem yaşlanıyor, aynı zamanda doğurganlık hızımız da azalıyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla başlattığımız doğum yardımlarında 2025 yılında 721 bin çocuk için 8,7 milyar liralık destek sağlamış olduk. Bu desteklerimiz bu yıl da tabii ki devam edecek. 5 yıl boyunca bu doğan bebeklerimizin de ailelerimizin de yanında olmayı sürdüreceğiz. Aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü geleceğimiz çocuklarımızla beraber daha da umutlu olacak ve her doğan bebek bizler için bir berekettir ve nüfus odaklı çalışmalarımızı biz kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.