İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun diplomasına yönelik ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporda yer alan sahtecilik iddiaları üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Üniversitesi, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarihli yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda belirtilen tespitler çerçevesinde üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler yapılacaktır. Sürecin sonunda ilgili kurumlar ve kamuoyu bilgilendirilecektir."

İmamoğlu’nun eğitim durumu ve diplomasına yönelik iddialar, yerel seçimler öncesinde kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İstanbul Üniversitesi’nin başlattığı incelemenin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.