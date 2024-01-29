Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olma özelliği taşıyan ve sektörün liderlerini bir araya getiren IIFF 2024 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, İstanbul'da düzenlendi.

Fuarın açılışında konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem küresel ticaretin hem de ihracatın 2023 yılında frenlediğini, yüzde 5.6’lık bir gerileme yaşandığını kaydetti. Türkiye’de ilk kez 26 salonda 2 ayrı fuar merkezinin birleştiğini aktaran Bakan Bolat, 2023 yılında 255.8 milyar dolarlık bir ihracatın gerçekleştiğini vurguladı. Ticaret Bakanlığı olarak bütün imkan ve bütçenin yüzde 60’lık payıyla ihracatçıların yanında olacaklarını söyleyen Bolat, mal ihracatında 7 kat ve hizmet ihracatında da 6.5 katlık bir artış kaydedildiğini vurguladı.

FUARDA İPEK MOBİLYA RÜSGARI ESTİ

Mobilya sektörünün heyecanla beklenen büyük buluşması Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı- IIFF 2024 fuar süresince on binlerce ziyaretçi ağırladı. Kurulduğu günden bugüne Türk halkının yakından tanıdığı, hemen herkesin evinde mutlaka bir mobilyasının yer aldığı İpek Mobilya da fuarda yerini aldı. Markanın standı yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Modern ve klasik çizgilerle harmanlanan tasarımlar büyük beğeni topladı.

Standını ziyaret ettiğimiz İpek Mobilya Dış ticaret müdürü Bora Bayazıt, Ekovitrin Haber Merkezinden Ali karabaş'ın sorularını yanıtladı. Bayazıt, İpek mobilyanın hedef pazarlarını daha da büyüteceklerinin altını çizdi. Özellikle Rusya pazarına ağırlık verdiklerini belirten Bayazıt, Avrupa'daki satış noktalarının sayısının artacağını da sözlerine ekledi.