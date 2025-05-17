Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Aydın, akademik yolculuğuna Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde başladı. 1992 yılında Mısır’da Aynu’ş-Şems, Kahire ve Ezher Üniversitelerinde İslam felsefesi ve ahlakı üzerine yaptığı çalışmalarla akademik alanda uluslararası bir perspektif kazandı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını alan Aydın; Avusturya, Fransa ve Almanya’da yürüttüğü araştırmalar ve verdiği seminerlerle de dikkat çekti.

2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'ne katılan Aydın, 10 yıl boyunca rektör yardımcılığı görevinde bulundu. Bu süreçte üniversitenin bilimsel ve kültürel gelişimine önemli katkılar sundu. 2024 yılı itibariyle vekâleten yürüttüğü rektörlük görevine resmi olarak atanması, üniversitenin geleceği adına güçlü bir adım olarak görülüyor.

İslam felsefesi, ahlak, toplumsal yapılar ve değişim alanlarında uzman olan Prof. Dr. Aydın’ın, bilim dünyasına kazandırdığı eserler arasında Fârâbî'de Metafizik Düşünce, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ve Trabzonlu Hafız İsmail Efendi’nin İlmi Şahsiyeti gibi çalışmalar yer alıyor. Arapça ve İngilizce bilen Aydın, aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası yayına imza atmıştır.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın’ın liderliğinde, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin eğitimde, araştırmada ve toplumsal katkıda daha da büyük başarılara imza atması bekleniyor. Üniversite, yeni vizyonuyla hem ulusal hem de küresel ölçekte adından söz ettirmeye devam edecek.