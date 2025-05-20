İspanya, 28 Nisan 2025'te yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisinin ardından, bugün (20 Mayıs 2025) ülke genelinde mobil iletişim altyapısında ciddi bir çöküşle karşı karşıya kaldı. Telefonica'nın ağında meydana gelen arıza, sabit hatlar ve veri hizmetlerini etkileyerek acil servislerin 112 gibi numaralar üzerinden erişilemez hale gelmesine neden oldu. Yetkililer, bazı bölgelerde alternatif acil durum numaraları belirleyerek hizmetin devamını sağlamaya çalışıyor .

Kesinti, Madrid, Barselona, Valencia, Sevilla ve Bilbao gibi büyük şehirleri kapsayacak şekilde ülke genelinde hissedildi. Telefonica, sorunun ağ yükseltme çalışmaları sırasında meydana geldiğini belirtirken, İspanya Dijital Dönüşüm Bakanlığı durumu yakından izliyor ve şirketten düzenli güncellemeler talep ediyor.

Bu olay, 28 Nisan'da İspanya ve Portekiz'i etkileyen ve yaklaşık 36 saat süren büyük elektrik kesintisinin ardından geldi. O dönemde, mobil ağ performansı ciddi şekilde düşmüş, yedek güç sistemlerinin yetersizliği ve artan trafik yükü nedeniyle iletişim altyapısı zorlanmıştı.

Son yaşanan mobil hizmet kesintisi, İspanya'nın dijital altyapısının dayanıklılığına dair endişeleri artırdı. Uzmanlar, artan yenilenebilir enerji kullanımıyla birlikte, telekomünikasyon altyapısının güçlendirilmesi ve yedekleme sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Avrupa Birliği'nin, bu tür kesintilere karşı daha dayanıklı bir altyapı oluşturmak için politika değişiklikleri ve yatırımlar yapması bekleniyor.

Vatandaşlara, resmi kaynaklardan gelen duyuruları takip etmeleri ve alternatif iletişim yöntemlerini kullanmaları tavsiye ediliyor.