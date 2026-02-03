Marmara ile Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İç Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın batı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 6°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur, 7°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu; kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur, 18°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, 19°C

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, 9°C

Trabzon: Çok bulutlu; doğu kıyıları yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, 12°C

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar, 3°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, 13°C

Yetkililer, kuvvetli yağış, rüzgâr, buzlanma ve çığ riski bulunan bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.