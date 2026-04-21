ABD, Basra Körfezi ve Umman Denizinde İran limanlarına giriş yapan ya da limanlarından ayrılan gemilere yönelik ablukasını sürdürüyor. İran Ordusu Halka İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran bandıralı bir petrol tankerinin ABD ordusunun ablukasını aştığı belirtildi. Açıklamada, "ABD ordusunun uyarılarına ve tehditlerine rağmen İran petrol tankeri "Sili City", İran donanmasının operasyonel desteğiyle güvenli bir şekilde gece saatlerinde Umman Denizi'nden geçtikten sonra İran karasularına girdi" ifadeleri kullanıldı. Petrol tankerinin İran'ın güney limanlarından birine yanaştığı aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, ABD donanmasının Tahran ile anlaşma yapılana kadar Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik abluka uygulayacağını belirtmişti.